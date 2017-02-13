Калининградцам, сдавшим кровь в День влюбленных, обещают билеты в кино

«Акция актуальна как для молодежи, так и для людей старшего возраста. Главное условие для участников — прийти сдавать кровь со своей второй половинкой. Всех, кто придёт парами ждут билеты в Органный зал Калининградской областной филармонии и кинотеатр “Заря”, а также экскурс в Музей мирового океана во Фридрихсбургские ворота», — говорят на станции.

Отметим, что к донации надо подготовиться. Накануне и в день сдачи крови нельзя употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные и мясные изделия, свёклу, бананы и многое другое.