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17:52 (мск), источник: ivbg.ru

Депутат из Ленобласти предложил создать министерство магии

Народный избранник разработал законопроект, легализующий деятельность магов и колдунов.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предлагает легализовать деятельность экстрасенсов, чтобы у людей появились гарантии качества их услуг. Регулированием деятельности колдунов должен заняться специально созданный комитет магии.

Это несколько похоже на историю с проституцией. Есть мнение, чтобы победить проституцию, нужно её легализовать. В данном случае то же самое.
Владимир ПетровДепутат Законодательного собрания Ленинградской области

По задумке автора законопроекта, следует составить реестр лиц, занимающих магической деятельностью. Также предусматривается ответственность колдунов за введение потребителя в заблуждение — штрафы и различные санкции. А тем экстрасенсам, кто не выйдет из тени, будет инкриминироваться незаконная предпринимательская деятельность.

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