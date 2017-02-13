Депутат из Ленобласти предложил создать министерство магии
Народный избранник разработал законопроект, легализующий деятельность магов и колдунов.
Народный избранник разработал законопроект, легализующий деятельность магов и колдунов.
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предлагает легализовать деятельность экстрасенсов, чтобы у людей появились гарантии качества их услуг. Регулированием деятельности колдунов должен заняться специально созданный комитет магии.
Это несколько похоже на историю с проституцией. Есть мнение, чтобы победить проституцию, нужно её легализовать. В данном случае то же самое.
По задумке автора законопроекта, следует составить реестр лиц, занимающих магической деятельностью. Также предусматривается ответственность колдунов за введение потребителя в заблуждение — штрафы и различные санкции. А тем экстрасенсам, кто не выйдет из тени, будет инкриминироваться незаконная предпринимательская деятельность.