Проезд по ул. Кутузова перекроют на год из-за строительства высоток

В Красноярске между стройкой и домом № 87Б по ул. Кутузова закроют сквозной проезд. Ограничение будет действовать до 20:00 18 января 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе красноярской мэрии.

«Необходимость перекрытия связана с проведением строительных работ по возведению двух жилых домов в районе дома № 28А по ул. Грунтовая», — говорится в сообщении.

Добавим, что по данному адресу строится многоэтажный дом. Его начали возводить еще в 2008 году, однако спустя год застройщик «Красноярец Плюс» обанкротился. В 2010 году дольщики начали устраивать пикеты и акции и даже обращались к президенту Владимиру Путину. К 2013 году дом выкупила компания «СибСтройИнвест», но пока высотка достроена только до 10 этажа.

В сообщении не указывается, какие именно строительные работы будут проводиться по ул. Грунтовой, 28А.