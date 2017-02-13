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13:43 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирский зоопарк оказался под санкциями Запада

Руководство зоопарка обратилось за помощью в Азию.

Источник: Аргументы и факты

На встрече со СМИ Андрей Шило, директор Новосибирского зоопарка, рассказал о контрабандных шимпанзе, санкциях на животных и пополнении коллекций зверей.

В 2017 году Новосибирский зоопарк планирует приобрести гигантских муравьедов, баранов Марко и других копытных. Больше всего проблем возникает с парой малых панд.

«Раньше нам удавалось получить намного больше животных. — сказала Ольга Шило, заместитель директора новосибирского зоопарка по научной работе. —Мы уже обращались к западным коллегам за помощью в получении красных панд, но получили отказ. Несмотря на то, что у нас есть все условия их содержания, кураторы многих видов животных отдают приоритет европейским зоопаркам. Теперь мы планируем обращаться к азиатским партнёрам. Но это не значит, что мы разрываем отношения с Западом». С недавних пор список необходимых документов и требований для получения животного увеличился. Если раньше некоторых зверей можно было получить за несколько месяцев, то теперь только переговоры иногда занимают годы.

«Политические моменты коснулись всех. — говорил Андрей Шило.— Сейчас мы признаём, что санкции наложили и на животных.».

На сегодняшний день в Новосибирском зоопарке проживают больше 770 видов зверей, их общая число превышает 11 тысяч экземпляров. Только за 2016 год в его стенах появился 1071 детёныш 250 видов. Кроме приплода зоопарк растёт и развивается за счёт пополнения своих коллекций с помощью иностранных организаций и зоопарков. В том году благодаря иностранной поддержке в нашем городе появились гигантские белки летяги, пингвины Гумбольта, Кустарникове собаки, броненосец и пара кошек— Жофруа и маргай.

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