МВД решило выдворить из РФ и жену раввина Сочи, назвав это «воссоединением с семьей»

Однако муж Ханны пока уезжать обратно в США не собирается: он борется за отмену решения о депортации. Адвокат семьи Эделькопф допускает, что раввина хотят депортировать из-за спора вокруг строительства синагоги в Сочи, но мэр города утверждает, что это не так, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Кавказский узел». Ранее информагентство сообщало, что 16 декабря 2016 года главному раввину Сочи Арье Эделькопфу и четверым его малолетним детям аннулировали вид на жительство в России. Свое решение МВД мотивировало тем, что иностранец угрожает безопасности нашего государства. До 11 февраля Арье с семьей должны были покинуть Россию. В это же время за раввина заступилась Федерация еврейских общин России, считая решение МВД незаконным. Соратники Эделькопфа обратились к президенту РФ Владимиру Путину и попросили отменить решение о выдворении из страны сочинского раввина. МВД и суд отказались разбираться в том, как именно раввин угрожает безопасности страны. «Правоохранительные органы и спецслужбы так и не предоставили конкретных фактов, в связи с которыми раввин и его семья должны быть депортированы», — рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Эделькопфа Михаил Школьник. Следом за Эделькопфом уведомление о выдворении из России вместе с детьми получила его супруга Эделькопф Ханна, продолжил юрист. «Ситуация с ней аналогичная. Управление МВД по краю попросило ее покинуть Россию, ссылаясь так же на некое письмо из ФСБ, которое мы не видели. Эделькопф Ханна оспорила, как и супруг, немотивированное решение МВД в суде. Как мы поняли из пояснений представителя МВД в суде, решение о выдворении супруги Арье основано на “воссоединении с семьей”. Логика такова, что если Арье депортирован из России, то и его супруге с детьми, гражданам Израиля, делать в России нечего», — рассказал Школьник. Основываясь на оспариваемом же решении МВД, суд 10 февраля отказал Ханне Эделькопф в жалобе. «Жалобы на решения суда по Арье и его супруге пока не поданы, но обязательно будут. Мы бы хотели все-таки получить обоснования ФСБ в первом и во втором случаях. Я посылал адвокатские запросы, но ответа мы не получили», — сказал Михаил Школьник. Эти сведения корреспонденту «Кавказского узла» подтвердила также секретарь судьи Николая Круглова, вынесшего решение, Елена Дмитриева. По ее словам, мотивированное решение будет изготовлено в течении пяти суток, обжаловать его можно до 10 марта.

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Если обжаловать решения не удастся, то семья раввина «намерена обращаться в кассационную инстанцию Верховного суда РФ и в Европейский суд по правам человека», сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сам Арье Эделькопф. Арье Эделькопф убежден, что его действия не могли представлять угрозу безопасности России или ее граждан. «Я считаю себя законопослушным гражданином, никогда не совершал каких-либо правонарушений и преступлений на территории Российской Федерации, равно как и в других странах, не вел противоправной деятельности и не преследовал соответствующих целей», — подчеркнул он. Должностные лица, обвинившие Эделькопфа в нарушении российских законов и действиях против России, обязаны обосновать свои обвинения, иначе его выдворение незаконно и необоснованно, уверен Михаил Школьник. Его позицию поддержал и не участвующий в деле юрист, адвокат правозащитного центра «Агора» Александр Попков. «Чтобы признать решение законным и обоснованным, суд должен иметь на руках сведения, которые бы доказывали правоту ФСБ. Если дело не касается государственной тайны, то в открытом судебном заседании, на котором могут присутствовать все желающие, законно находящиеся на территории РФ, должно быть оглашено: что именно вменяется Арье Эделькопфу. Он в свою очередь имеет право оспорить обвинения и дать по ним пояснения суду. Если этого не происходит, то такое решение суда, не основанное на доказательствах, нельзя считать законным», — заявил корреспонденту «Кавказского узла» Попков. Работающая в Краснодарском крае правозащитница и адвокат Марина Дубровина также заявила корреспонденту «Кавказского узла», что если суд основывает свое решение, соглашаясь с обвинением, то он обязан истребовать доказательства обвинения. Это делается независимо от того, является ли дело уголовным или административным, пояснила она. Защита допускает связь выдворения раввина с земельным спором. По словам Михаила Школьника, сейчас защита не может сказать точно, каковы истинные причины депортации семьи раввина. «Возможно, что это земельный конфликт, а возможно, что и желание некоторых служащих заработать звездочки на погонах. Говорить с уверенностью о том, что за этим делом стоит администрация города со своими притязаниями на землю, выделенную под синагогу на улице Дагомысская, мы не можем. У нас нет доказательств. Но это предположение имеет право на существование», — сказал адвокат. Решение о выдворении Эделькопфа совпало с рассмотрением апелляции администрации Сочи по поводу отказа в расторжении договора аренды на земельный участок под синагогу, подтвердили корреспонденту «Кавказского узла» в городской еврейской общине. «Возможно, что это совпадение, но оно очень странное», — сказала корреспонденту «Кавказского узла» член еврейской общины Марианна Гузикова. 19 января 2017 арбитражный апелляционный суд отказал мэрии Сочи в иске к еврейской общине по поводу расторжения договора аренды на участок, это решение опубликовано на сайте картотеки арбитражных дел. Суд решил, что 15 соток земли, расположенных в больничном городке на улице Дагомысская, следует оставить для строительства синагоги, так как аренда на момент подачи иска в суд была религиозной организацией оплачена. Договор был заключен в июне 2015 года, срок его действия заканчивается в мае 2018 года. В случае выдворения Арье Эделькопфа из России, еврейская община потеряет своего лидера и не сможет осуществить проект строительства синагоги в срок, считает Михаил Школьник. «Тем более, что не так-то просто получить разрешение на строительство», — добавил адвокат. Мэр Сочи предлагает строить синагогу в другом месте. Ситуацию со спором по поводу синагоги и выдворением раввина корреспонденту «Кавказского узла» прокомментировал глава Сочи Анатолий Пахомов.

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