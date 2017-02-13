В Казахстане сократили список провозимых через границу личных вещей

В приказ министра финансов Казахстана от 31 марта 2015 года № 250 «Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования» внесены изменения.

В зависимости от характера, количества и частоты перемещения к товарам для личного пользования относятся товары, если:

1) Их количество не превышает следующие показатели:

— изделия из меха (в том числе головные уборы), классифицируемые в товарной позиции 4303 10 ТН ВЭД ЕАЭС — 1 предмет одного наименования, размера и фасона на человека;.

— мобильный телефон — 2 единицы на человека;.

— планшет — 2 единицы на человека;.

— портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, нэтбук) — 1 единица на человека;.

— ювелирные изделия — 5 предметов на человека;.

— велосипед — 1 штука на человека;.

— детская коляска — 1 штука на человека;.

2) Частота пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через таможенную границу ТС не превышает 1 раз в месяц.

Транспортные средства для личного пользования, ввозимые на таможенную территорию ТС любым способом, если их количество превышает 1 единицу в год, рассматриваются как предназначенные для предпринимательской деятельности.

Показатели не применяются в отношении товаров, бывших в употреблении (за исключением транспортных средств для личного пользования).