В Казахстане сократили список провозимых через границу личных вещей
В Казахстане изменили список товаров для личного пользования, которые можно провозить через таможенную границу Таможенного Союза, сообщает NUR.KZ со ссылкой на
В Казахстане изменили список товаров для личного пользования, которые можно провозить через таможенную границу Таможенного Союза, сообщает NUR.KZ со ссылкой на
В приказ министра финансов Казахстана от 31 марта 2015 года № 250 «Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования» внесены изменения.
В зависимости от характера, количества и частоты перемещения к товарам для личного пользования относятся товары, если:
1) Их количество не превышает следующие показатели:
— изделия из меха (в том числе головные уборы), классифицируемые в товарной позиции 4303 10 ТН ВЭД ЕАЭС — 1 предмет одного наименования, размера и фасона на человека;.
— мобильный телефон — 2 единицы на человека;.
— планшет — 2 единицы на человека;.
— портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, нэтбук) — 1 единица на человека;.
— ювелирные изделия — 5 предметов на человека;.
— велосипед — 1 штука на человека;.
— детская коляска — 1 штука на человека;.
2) Частота пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через таможенную границу ТС не превышает 1 раз в месяц.
Транспортные средства для личного пользования, ввозимые на таможенную территорию ТС любым способом, если их количество превышает 1 единицу в год, рассматриваются как предназначенные для предпринимательской деятельности.
Показатели не применяются в отношении товаров, бывших в употреблении (за исключением транспортных средств для личного пользования).