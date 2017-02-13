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14:11 (мск), источник: Publika.md

В Саратове катафалк приехал к бабушке раньше «скорой»

Правительство Саратовской области проведет проверку по факту разглашения сотрудниками оперативных служб личной информации граждан, пишет rg.ru.

Источник: Publika.md

Поводом послужило обращение в СМИ саратовца, который рассказал, как раньше «скорой помощи», которую он вызвал по номеру единого диспетчерского телефона 112 к своей 92-летней родственнице, приехал катафалк.

Впоследствии на мобильный телефон гражданина поступили звонки с номеров муниципального предприятия «Ритуал», собеседники мужчины интересовались здоровьем его бабушки. Кстати, реанимобиль скорой приехал только через 40 минут после вызова.

Провести служебное расследование поручил своему заместителю губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Глава региона назвал передачу личных данных недопустимым и распорядился обратиться в правоохранительные органы, если информация подтвердится.

Между тем, как сообщили в пресс-службе прокуратуры Саратовской области, по данному факту уже проводится проверка.

В самом «Ритуале» ситуацию не комментируют. Два месяца назад директор муниципального предприятия Михаил Шулекин на заседании Общественной палаты Саратовской области публично осуждал факты покупки работниками похоронных агентств информации о «факте смерти» у сотрудников оперативных служб.

В пресс-службе администрации Саратова, к которой относится МУП «Ритуал», корреспонденту «РГ» пообещали предоставить комментарий по данному инциденту позднее.

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