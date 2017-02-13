19 школьников и два студента участвовали в игре «Синий кит» в Жамбылской области

Сообщается, что характерными чертами всех этих детей является то, что они имеют на руках надрезы. Сейчас с ними работают психологи. Одной из девушек понадобилась помощь психиатра, так как она достигла практически последней стадии игры.

«В целях предотвращения детского суицида органами прокуратуры области проводится семинар-совещание с педагогами 450-ти школ с участием специалистов областного психдиспансера и наркодиспансера. Во всех школах области проведены родительские собрания, проведено общегородское родительское собрание. Также во всех школах проведены медицинские осмотры учеников с целью обнаружения надрезов на теле. В случае обнаружения проводится беседа с психологом с приглашением родителей, при их участии проверка сообщений в мобильных телефонах», — сообщили в надзорном органе.

По всему городу Тараз проведены осмотры интернет-классов. Из 58 школ города только в 16 имеются системы фильтрации, ограничивающие доступ к нежелательным сайтам, в 42 школах они вовсе отсутствуют. В семи школах установлены факты просмотра учениками порнографических и букмекерских сайтов.

Кроме того, семиклассники одной из школ города Тараз просматривали ролики про данную игру, а также посещали страницу со школьных компьютеров. Восьмиклассники другой школы прямо во время уроков просматривали порнофильмы. По всем вышеуказанным фактам даны указания органам внутренних дел о принятии процессуальных решений. Изучение сайтов работниками прокуратуры продолжается.