19 школьников и два студента участвовали в игре «Синий кит» в Жамбылской области
19 школьников и два студента оказались участниками игры «Синий кит» в Жамбылской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
19 школьников и два студента оказались участниками игры «Синий кит» в Жамбылской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Сообщается, что характерными чертами всех этих детей является то, что они имеют на руках надрезы. Сейчас с ними работают психологи. Одной из девушек понадобилась помощь психиатра, так как она достигла практически последней стадии игры.
«В целях предотвращения детского суицида органами прокуратуры области проводится
По всему городу Тараз проведены осмотры
Кроме того, семиклассники одной из школ города Тараз просматривали ролики про данную игру, а также посещали страницу со школьных компьютеров. Восьмиклассники другой школы прямо во время уроков просматривали порнофильмы. По всем вышеуказанным фактам даны указания органам внутренних дел о принятии процессуальных решений. Изучение сайтов работниками прокуратуры продолжается.
«Не раз мы обращали внимание органов образования, что с положительными аспектами сети интернет имеются и отрицательные моменты, которые необходимо контролировать,