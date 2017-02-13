Ученые: деревья — не вегетарианцы
Люди могут быть вегетарианцами, отказаться от мяса, а как на счет деревьев? В конце концов, деревьям нужны лишь почва, солнце и вода, не так ли? Не совсем, говорят ученые.
Люди могут быть вегетарианцами, отказаться от мяса, а как на счет деревьев? В конце концов, деревьям нужны лишь почва, солнце и вода, не так ли? Не совсем, говорят ученые.
По словам Николаса Мани, профессора ботаники университета Майами, штат Огайо, растения не вегетарианцы, но, как говорится, дьявол кроется в деталях, рассказывает Live Science.
Эти детали зависят напрямую от того, что мы вкладываем в понятие вегетарианства.
Давно известно, что деревья могут производить сахар при помощи фотосинтеза, который использует солнечный свет для реакции между водой и углекислым газом, в результате чего получаются углеводы и кислород. Но деревья также нуждаются в таких минералах, как калий, кальций, натрий и некоторых других металлах. И для того, чтобы получить эти питательные вещества, им и требуется помощь грибов.
В лесной почве грибы находятся повсеместно. Эта огромная грибница состоит из миллионов микроскопических нитей, которые бегут в разные стороны. Грибница постоянно впитывает воду из почвы и ищет себе пищу.
Мицелий производит ферменты, называемые протеазами, которые могут расщеплять жиры и белки от мертвых организмов, обитающих в почве, например, нематод — крошечных червей. Однако грибы не могут проводить фотосинтез, и поэтому они не могут получать свои собственные сахара.
На помощь грибам приходит симбиоз с деревьями. Грибница переплетается с корнями деревьев и устанавливают двустороннюю связь. Дерево получает недостающие минералы, а грибы в свою очередь сахар. Таким образом, деревья употребляют в пищу животных.
«В этом смысле все зависит от определения вегетарианства, возможно не стоит думать, что деревья вегетарианцы, раз они впитывают некоторые полезные вещества из останков животных», — говорит Мани.