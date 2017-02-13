Ученые: деревья — не вегетарианцы

Эти детали зависят напрямую от того, что мы вкладываем в понятие вегетарианства.

По словам Николаса Мани, профессора ботаники университета Майами, штат Огайо, растения не вегетарианцы, но, как говорится, дьявол кроется в деталях, рассказывает Live Science.

Деревья напрямую не едят животных, но они употребляют их пищу при помощи грибов

Деревья напрямую не едят животных, но они употребляют их пищу при помощи грибов

Давно известно, что деревья могут производить сахар при помощи фотосинтеза, который использует солнечный свет для реакции между водой и углекислым газом, в результате чего получаются углеводы и кислород. Но деревья также нуждаются в таких минералах, как калий, кальций, натрий и некоторых других металлах. И для того, чтобы получить эти питательные вещества, им и требуется помощь грибов.

В лесной почве грибы находятся повсеместно. Эта огромная грибница состоит из миллионов микроскопических нитей, которые бегут в разные стороны. Грибница постоянно впитывает воду из почвы и ищет себе пищу.

Мицелий производит ферменты, называемые протеазами, которые могут расщеплять жиры и белки от мертвых организмов, обитающих в почве, например, нематод — крошечных червей. Однако грибы не могут проводить фотосинтез, и поэтому они не могут получать свои собственные сахара.

На помощь грибам приходит симбиоз с деревьями. Грибница переплетается с корнями деревьев и устанавливают двустороннюю связь. Дерево получает недостающие минералы, а грибы в свою очередь сахар. Таким образом, деревья употребляют в пищу животных.

«В этом смысле все зависит от определения вегетарианства, возможно не стоит думать, что деревья вегетарианцы, раз они впитывают некоторые полезные вещества из останков животных», — говорит Мани.