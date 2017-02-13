Обезьяны и собаки оказались способны судить людей по их поступкам

Исследования с участием детей показали, что в возрасте одного года люди уже начинают судить об окружающих по их взаимоотношениям. Это позволяет предположить, что дети имеют своего рода врожденное чувство нравственности, предает New Scientist.
Ученые задались вопросом, могут ли другие виды делать социальные оценки подобным образом. Проведя серию экспериментов с домашними собаками и обезьянами капуцинами, исследователи сделали вывод, что животные предпочитают отзывчивых людей, с большей охотой принимают у них пищу, играют с ними.
В одном из экспериментов капуцины наблюдали за поведением актера, который пытался открыть контейнер с игрушкой внутри. Затем этот актер просил второго актера помочь, и тот либо соглашался, либо отказывался. Затем оба актера предлагали каждому капуцину вкуснятину, и обезьяна выбирала, из чьих рук ее принять.
Когда второй актер соглашался помогать первому, обезьяна не делала предпочтения между ними, принимая награду от обоих. Но когда второй актер отказывался помочь, обезьяна чаще принимали пищу из рук первого.
Джеймс Андерсон, сравнительный психолог, профессор Киотского университета, считает, что результаты экспериментов показывают схожесть социальной оценки животных с оценкой младенцев. «Если кто-то ведет себя плохо, то они попытаются закончить отношения, проявив эмоциональную реакцию», — отмечает Андерсон.
В дикой природе обезьяны ведут себя подобным образом. Они выбирают себе партнеров исходя из поведения себе подобных. Человеческое чувство морали может иметь корни вот в таких примитивных оценках чужих поступков.
Исследователи полагают, что возможность оценивать других позволяет стабилизировать сложные социальные системы, удаляя из них плохих социальных партнеров.