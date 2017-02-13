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13:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Принимающий душ цирковой носорог Мафуньян умилил соцсети

Принимающий душ носорог по кличке Мафуньян из Большого Санкт-Петербургского государственного цирка Чинизелли умилил пользователей сети.

Ролик опубликован в Instagram-аккаунте цирка на Фонтанке.

На видео два сотрудника Чинизелли моют Мафуньяна, поливая животное водой и натирая его намыленной щеткой. «Смелые парни!» — похвалил работников цирка юзер с ником Leibaekaterina.

В комментариях под публикацией пользователи Instagram восхитились подставляющим бока под струи душа носорогом, отметив, что млекопитающему явно нравятся водные процедуры.

«Еще бы, спинку и животик трут, внимания кучу уделяют», — порадовался за Мафуньяна один из них.

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