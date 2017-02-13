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15:21 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Счетчики помогут волгоградцам сэкономить при оплате коммунальных услуг

Администрация города напоминает, что оплата коммуналки по показаниям счетчиков позволяет экономить. Об этом ВДТВ рассказали в мэрии.

В преддверии дачного сезона установка счетчика на воду будет выгодна не только жильцам многоквартирных домов, но и жителям частного сектора. Установка прибора учета поможет уменьшить сумму оплаты в 3,5 раза.

«До начала поливного сезона еще полтора месяца, поэтому сейчас — самое время заняться установкой водомера. Это даст возможность оплачивать реально потребленный ресурс, — сказал Сергей Фомин, заместитель директора по реализации услуг компании “Концессии водоснабжения”. — Сейчас поступает незначительное количество заявок, поэтому и оформление, и установка счетчика займут в разы меньше времени, чем летом. По результатам прошлого поливного сезона жители установили около 3000 приборов учета, и пик заявок пришелся именно на весну и лето».

Информацию по работе счетчиков можно получить по телефону круглосуточного контакт-центра 99−67−96, а также в Центре обслуживания клиентов по адресу: улица Пархоменко, 47а с 8 утра до 17 вечера с понедельника по пятницу.

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