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15:16 (мск), источник: Новый Калининград

Власти Зеленоградска изменили схему автомобильного движения в центре города

В ближайшее время в центре Зеленоградска изменится схема автомобильного движения. Соответствующий документ в понедельник появился на официальном сайте муниципалитета.

Согласно предложенному зеленоградскими чиновниками варианту, предусмотрена установка дорожных знаков, запрещающих парковку вдоль части ул. Володарского и ул. Пугачева. Движение по части ул. Пограничной и ул. Пугачёва планируется сделать односторонним.

В данный момент схема направлена на согласование в отделение ГИБДД ОМВД России по Зеленоградскому району.

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