Власти Зеленоградска изменили схему автомобильного движения в центре города

Согласно предложенному зеленоградскими чиновниками варианту, предусмотрена установка дорожных знаков, запрещающих парковку вдоль части ул. Володарского и ул. Пугачева. Движение по части ул. Пограничной и ул. Пугачёва планируется сделать односторонним.

В данный момент схема направлена на согласование в отделение ГИБДД ОМВД России по Зеленоградскому району.