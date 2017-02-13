Власти Зеленоградска изменили схему автомобильного движения в центре города
В ближайшее время в центре Зеленоградска изменится схема автомобильного движения. Соответствующий документ в понедельник появился на официальном сайте муниципалитета.
В ближайшее время в центре Зеленоградска изменится схема автомобильного движения. Соответствующий документ в понедельник появился на официальном сайте муниципалитета.
Согласно предложенному зеленоградскими чиновниками варианту, предусмотрена установка дорожных знаков, запрещающих парковку вдоль части ул. Володарского и ул. Пугачева. Движение по части ул. Пограничной и ул. Пугачёва планируется сделать односторонним.
В данный момент схема направлена на согласование в отделение ГИБДД ОМВД России по Зеленоградскому району.