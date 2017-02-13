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14:11 (мск), источник: НИА Самара

Главный судебный пристав Самарской области проведет прием граждан в Приемной Президента

Записаться на личный прием к руководителю УФССП России по Самарской области можно через приемную Президента.

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области — главный судебный пристав Самарской области Владимир Князев проведет выездной прием граждан. Он состоится 14 февраля в 14:00 в Приемной Президента Российской Федерации в Самарской области по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210.

Записаться на личный прием к руководителю УФССП России по Самарской области можно через приемную Президента по телефонам 8 (800) 200−23−16 и 8 (846) 242−00−00, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

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