Главный судебный пристав Самарской области проведет прием граждан в Приемной Президента

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области — главный судебный пристав Самарской области Владимир Князев проведет выездной прием граждан. Он состоится 14 февраля в 14:00 в Приемной Президента Российской Федерации в Самарской области по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210.

Записаться на личный прием к руководителю УФССП России по Самарской области можно через приемную Президента по телефонам 8 (800) 200−23−16 и 8 (846) 242−00−00 , сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.