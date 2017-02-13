Главный судебный пристав Самарской области проведет прием граждан в Приемной Президента
Записаться на личный прием к руководителю УФССП России по Самарской области можно через приемную Президента.
Записаться на личный прием к руководителю УФССП России по Самарской области можно через приемную Президента.
Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области — главный судебный пристав Самарской области Владимир Князев проведет выездной прием граждан. Он состоится 14 февраля в 14:00 в Приемной Президента Российской Федерации в Самарской области по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210.
Записаться на личный прием к руководителю УФССП России по Самарской области можно через приемную Президента по телефонам