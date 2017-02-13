Объявлены победители World Press Photo-2017
Стали известны лауреаты 60-й ежегодной международной премии фотожурналистики World Press Photo.
Стали известны лауреаты 60-й ежегодной международной премии фотожурналистики World Press Photo.
Главный приз конкурса получил фотограф Бурхан Озбиличи за снимок убийцы российского посла Андрея Карлова в Турции, пишет Associated Press.
Также лауреатами премии стали четыре российских фотографа: Елена Аносова, Сергей Пономарев, Валерий Мельников и Кристина Кормилицына.
Конкурс World Press Photo проводится ежегодно с 1955 года и считается одним из наиболее престижных конкурсов для фотожурналистов. В прошлом году главную награду завоевал австралиец Уоррен Ричардсон за фотографию «Надежда на новую жизнь».