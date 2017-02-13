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14:00 (мск), источник: Афиша Daily

Объявлены победители World Press Photo-2017

Стали известны лауреаты 60-й ежегодной международной премии фотожурналистики World Press Photo.

Источник: AP 2016

Главный приз конкурса получил фотограф Бурхан Озбиличи за снимок убийцы российского посла Андрея Карлова в Турции, пишет Associated Press.

Также лауреатами премии стали четыре российских фотографа: Елена Аносова, Сергей Пономарев, Валерий Мельников и Кристина Кормилицына.

Конкурс World Press Photo проводится ежегодно с 1955 года и считается одним из наиболее престижных конкурсов для фотожурналистов. В прошлом году главную награду завоевал австралиец Уоррен Ричардсон за фотографию «Надежда на новую жизнь».

Бурхан Озбилиджи | Источник: AP 2016
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