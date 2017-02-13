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15:16 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске стартовала кампания по бронированию путевок в летние детские лагеря

Коммерческая цена — порядка 25 тысяч рублей. Но можно купить со скидкой, которую предоставляет мэрия. Правда, достанется не всем. Меж тем в школах вожатых уже начали подготовку к летнему сезону. Какие требования предъявляют сегодня к тем, кто организует отдых наших детей?

Молодые, энергичные. Не знакомые друг с другом. Объединяет их — любовь к детям и желание быть вожатым.

Данила Фарафонов, Слушатель школы вожатых: «Эта мечта сидела у меня в голове года три, хотел себя реализовать, вот узнал через знакомых, что открывается школа, пришел».

Елена Лоскутова, Слушатель школы вожатых: «Это не первый мой опыт, я раньше работала в пришкольных лагерях, с детства идет, с самой школы, вот сюда пришла».

Впрочем, одной любви — мало. Умение работать в команде, управлять временем, проводить презентации. Знание детской психологии, прикладного творчества. Отбор среди слушателей жесткий.

Екатерина Мамедова, Руководитель учебно-методического центра: «Учитывается прежде всего способность вожатого работать на безопасность ребенка. Два экзамена в процессе обучения, в мае выезжаем на сбор, в Тимуровец, там проходит еще один экзамен, там принимают участие доктора наук, профессора, которые участвуют в подготовке вожатых, вожатым выдается сертификат гособразца с этого года. Предоставляет возможность работать в любом лагере».

Вожатые — за партой, родители — бронируют путевки в загородные лагеря. В центре «Соло» уже привычный — аншлаг. Подано около 8 тысяч заявок. Приобрести здесь путевку можно не во все лагеря региона, зато со значительной скидкой: родительская плата составит не более 40 процентов от реальной стоимости — в пределах 10 тысяч рублей. Правда, придется постоять в очереди.

Ирина Никитенко, Жительница Новосибирска: «В прошлом году путевку, к сожалению, не получили. В этом году мы первые в очереди, наша очередь перенеслась, и мы едем в лагерь летом».

Чтобы лагере было не только интересно, но и безопасно, с этого года в законодательство внесены несколько поправок. Ответственность — личная. Контролировать работу загородных мест отдыха детей будут и общественные организации.

Дмитрий Петров, Директор городского комплексного центра по организации каникулярного отдыха детей школьного возраста «Соло»: «Родитель, который обращается к нам, покупает путевку может быть уверен, что наши представители приедут и посмотрят на те условия, в которых организован быт ребенка, его питание, какая программа реализуется».

Распределять забронированные путевки начнут в мае.

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