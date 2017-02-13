В Симферополе ко Дню семьи, любви и верности проведут викторину

Мероприятие пройдет по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.

В программу включены конкурсы: визитка «Знакомьтесь, моя семья», православная викторина «Зерно Истины», «Таланты моей семьи». В конкурсах примут участие команды общеобразовательных школ крымской столицы №№ 5, 31, 35, Симферопольской академической гимназии, учебно-воспитательного комплекса «Таврическая школа-гимназия № 20», гимназии № 9, школы-лицея № 3 им. А. Макаренко.

В качестве почетных гостей мероприятие посетят секретарь Симферопольской и Крымской епархии, настоятель Петро-Павловского кафедрального собора, протоиерей Александр Якушечкин, глава городского совета Симферополя Виктор Агеев, глава столичной администрации Геннадий Бахарев, другие.

Организаторы «Семейного очага» напомнили, что конкурсная программа проводится епархией вместе с симферопольской школой № 13 как альтернатива Дню святого Валентина.