Нижегородский писатель Захар Прилепин стал замкомандира одного из батальонов ДНР

Нижегородский писатель Захар Прилепин стал заместителем командира одного из батальонов ДНР. Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» сам Захар Прилепин, в настоящее время он находится в Донецкой народной республике и редко выезжает в Россию.

По словам собеседника агентства, он занял пост ещё в конце 2016 года на неопределённый срок. При этом гражданство у него остаётся российское и менять его он не собирается.

Ранее сообщалось, что Захар Прилепин получил правительственную премию в 1 млн. рублей за роман «Обитель».

Захар Прилепин в прошлом служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах.