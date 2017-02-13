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14:33 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые избавились от запаха подмышек с помощью пересадки бактерий

Специалисты из Калифорнийского университета научились справляться с дурным запахом пота с помощью чужих бактерий.

Источник: Reuters

О новом способе они рассказали на дерматологическом симпозиуме в Швеции.

Организм человека населен бактериями, которые могут влиять на состояние здоровья, вызывая расстройства кишечника, иммунитета и даже мозга. У кожи тоже есть свой микробиом, варьирующийся в зависимости от части тела.

Живущие в области подмышек бактерии выделяют соединения, играющие роль в образовании дурного запаха.

Исследователи пересадили мужчине, страдавшему от неприятного запаха, бактерии из подмышек его брата-близнеца, не испытывавшего таких проблем.

Это помогло избавиться от запаха. Пересадка бактерий была проведена около года назад и запах до сих пор не вернулся.

Исследователи провели эту процедуру еще с 17 парами человек, один из которых плохо пах, а другой — был его близким родственником. У 16 участников улучшение наступило в течение месяца и у половины сохранилось на три месяца и более.

«Это еще очень экспериментальная методика, — делится Каллеварт. — Но она может сработать».

Комментарии
2
эльшат мехтиев
Возьмите на работу местных кремлеботов. Им везде запах сала чудится!!)))
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Станислав Михайлов
Вот сейчас как-то обидно стало...
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