Ученые избавились от запаха подмышек с помощью пересадки бактерий
Специалисты из Калифорнийского университета научились справляться с дурным запахом пота с помощью чужих бактерий.
Специалисты из Калифорнийского университета научились справляться с дурным запахом пота с помощью чужих бактерий.
О новом способе они рассказали на дерматологическом симпозиуме в Швеции.
Организм человека населен бактериями, которые могут влиять на состояние здоровья, вызывая расстройства кишечника, иммунитета и даже мозга. У кожи тоже есть свой микробиом, варьирующийся в зависимости от части тела.
Исследователи пересадили мужчине, страдавшему от неприятного запаха, бактерии из подмышек его
Исследователи провели эту процедуру еще с 17 парами человек, один из которых плохо пах, а другой — был его близким родственником. У 16 участников улучшение наступило в течение месяца и у половины сохранилось на три месяца и более.
«Это еще очень экспериментальная методика, — делится Каллеварт. — Но она может сработать».