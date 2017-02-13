В Волгоградской области создали интерактивную карту свалок
Интерактивная карта незаконных свалок появилась в Волгоградской области в связи со стартом Года экологии.
Интерактивная карта незаконных свалок появилась в Волгоградской области в связи со стартом Года экологии.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Так, на карте на территории Волгоградской области отмечены уже две незаконные свалки. Одна и них находится в Городищенском районе рядом с поселком Царицын, на улице Полевой. Как пишет один из местных жителей, сюда со всех дачных обществ незаконно свозится мусор, который потом разлетается по окрестностям, привлекая бездомных животных. Еще одна свалка отмечена в Волжском на дороге, ведущей в поселок Киляковка. К своему сообщению автор даже прикрепил фото свалки. Оба обращения волгоградцев на данный момент находятся на стадии рассмотрения.
Отметим, что проект основан на предложении президента Владимира Путина, озвученном в Послании Федеральному Собранию РФ. Он направлен на повышение эффективности общественного контроля со стороны граждан за санитарным состоянием регионов.