В Волгоградской области создали интерактивную карту свалок

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета ЖКХ и ТЭК, представители ОНФ начали реализацию проекта «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок» в России. «Создан геоинформационный ресурс, на котором любой пользователь может оставить сообщение и обозначить на интерактивной карте незаконную свалку, с которой будут бороться региональные власти, коммунальные службы и волонтеры», — рассказали в пресс-службе.

Так, на карте на территории Волгоградской области отмечены уже две незаконные свалки. Одна и них находится в Городищенском районе рядом с поселком Царицын, на улице Полевой. Как пишет один из местных жителей, сюда со всех дачных обществ незаконно свозится мусор, который потом разлетается по окрестностям, привлекая бездомных животных. Еще одна свалка отмечена в Волжском на дороге, ведущей в поселок Киляковка. К своему сообщению автор даже прикрепил фото свалки. Оба обращения волгоградцев на данный момент находятся на стадии рассмотрения.

Отметим, что проект основан на предложении президента Владимира Путина, озвученном в Послании Федеральному Собранию РФ. Он направлен на повышение эффективности общественного контроля со стороны граждан за санитарным состоянием регионов.