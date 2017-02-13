В Калининграде устраивают празднование Масленицы

Праздник отметят 26 февраля, с 12 часов, театрализованным шествием, а также открытием Кузнечного городка с ярмаркой кованых изделий и мастер-классами. Все желающие смогут попробовать силы в ковке «блинов», прокомментировали ИА Бесспорно RU в пресс-службе городской администрации.

Будет концерт, на территории парка развернут интерактивные площадки для игр, а также масленичные забавы. Для их участников приготовят призы и кашу. Гости смогут попробовать медовый сбитень.

В завершении праздника зиму проводят костром, на котором сожгут чучело Зимы.