В Калининграде устраивают празднование Масленицы
ИА Бесспорно RU. В Калининграде в Центральном парке культуры и отдыха устраивают празднование Масленицы.
ИА Бесспорно RU. В Калининграде в Центральном парке культуры и отдыха устраивают празднование Масленицы.
Праздник отметят 26 февраля, с 12 часов, театрализованным шествием, а также открытием Кузнечного городка с ярмаркой кованых изделий и
Будет концерт, на территории парка развернут интерактивные площадки для игр, а также масленичные забавы. Для их участников приготовят призы и кашу. Гости смогут попробовать медовый сбитень.
В завершении праздника зиму проводят костром, на котором сожгут чучело Зимы.