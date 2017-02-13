Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Развод оказался полезнее для женского здоровья, чем брак
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
В России увеличили налог на недостроенные дома
СМИ: бойцы ВСУ сровняли с землей базу меджлиса у границы с Крымом
Киев поссорился с ФРГ и лишился союзников – СМИ
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Девять продуктов, которые утоляют жажду
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
8Бабочки из шрамов
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
14:49 (мск), источник: КалининградLive

В Калининграде устраивают празднование Масленицы

ИА Бесспорно RU. В Калининграде в Центральном парке культуры и отдыха устраивают празднование Масленицы.

Праздник отметят 26 февраля, с 12 часов, театрализованным шествием, а также открытием Кузнечного городка с ярмаркой кованых изделий и мастер-классами. Все желающие смогут попробовать силы в ковке «блинов», прокомментировали ИА Бесспорно RU в пресс-службе городской администрации.

Будет концерт, на территории парка развернут интерактивные площадки для игр, а также масленичные забавы. Для их участников приготовят призы и кашу. Гости смогут попробовать медовый сбитень.

В завершении праздника зиму проводят костром, на котором сожгут чучело Зимы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Калининграде чествовали победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление зданий и территорий
Песков объявил дату встречи Путина и Трампа
В России возник дефицит пшеницы для производства хлеба
Роструд напомнил о графике выходных дней на следующей неделе
Победителем World Press Photo 2017 стал снимок убийства посла
Опубликованы кадры с места разрушающейся плотины в Калифорнии
Королева льда и пламени: Татьяна Тарасова отмечает юбилей
В Альпах лавина накрыла девять человек, есть погибшие
Спорт
«Лестер», от чемпиона к Чемпионшипу: 10 главных событий выходных Уик-энд разгромов: "Гамбург" неожиданно побеждает "Лейпциг", а "Барселона" издевается над будущим соперником по финалу Кубка
Авто
Чудеса на авторынке: почему трехлетние машины дороже новых Если любой специалист посмотрит на российские рейтинги остаточной стоимости машин, то он придет в недоумение
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Стало известно имя новой соведущей Нагиева в шоу «Голос. Дети» «Первый канал» сообщил, что в новом сезоне популярного вокального конкурса у бессменного ведущего появится новая напарница
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
В московских подъездах установят тысячи видеокамер
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
У Андрея Аршавина родилась дочь Жена известного футболиста, Алиса Казьмина, на самом деле родила не мальчика, а девочку. 
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь