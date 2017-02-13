На пл. Куйбышева будет размещена 20-метровая фигура Масленицы

В период с 20 по 26 февраля на пл. Куйбышева появятся новые объекты. Центральным станет 20-метровая фигура Масленицы, установленная на остове новогодней ели. Также на площади разместится надувной самовар высотой 4 м. Оба объекта будут хорошо видны в темное время суток, их оснастят подсветкой.

Усадьба Деда Мороза изменит оформление — в нем появятся признаки приходящей весны. Рядом с домом Деда Мороза разместятся колеса с лентами, вертушки и печь. Дети смогут развлечься на деревянных аттракционах: ложках-качелях, огромных сковороде и сапогах.

Сцена-балаган, оформленная в русском стиле, будет работать всю масленичную неделю. На ней установят ширмы для кукольных театров. Кроме того, появится площадка масленичных игр, зона для фотографирования и надувных аттракционов.

На площади 1500 кв. м разместится «город мастеров». Здесь будут располагаться народные ремесленники, уже заявили об участии 90 человек, в том числе и из Нижнего Новгорода и Саратова. Традиционным угощением Масленицы — блинами — можно будет угоститься в 20 торговых точках.

Вход на площадь Куйбышева украсят тематические ворота, у которых разместят металлодетекторы.

Глава Самары Олег Фурсов отметил, что интерес горожан к подобным массовым мероприятиям довольно большой: «Об этом говорит опыт недавних новогодних праздников. Важно сделать качественный культурный продукт, который порадует горожан и гостей Самары».

Также мэр поручил подготовить подарки победителям конкурсов с тематикой чемпионата мира по футболу.