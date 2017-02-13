Эпидемия гриппа ушла из Омской области

При этом по Омску показатель остается выше эпидемического порога, однако всего на 2,1%, а в районах области же ниже эпидемического порога почти на 34%. Так, всего за неделю в регионе заболело 15715 человек: 11135 в районах и 4580 в городе.

Всего с сентября 2016 года в Омской области было зафиксировано 216 случая заболевания гриппом, из которых 93 случая оказались гриппом А, 102 случаев — «свиным» гриппом, два — гриппом A/H1N1 и 19 — гриппом В, сообщает пресс-служба омского Роспотребнадзора. Отметим, еще неделей ранее лабораторно было подтверждено только 165 случаев заболевания гриппом.