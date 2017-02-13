Эпидемия гриппа ушла из Омской области
Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Омской области за неделю с 6 по 12 февраля впервые за месяц опустился ниже эпидемического порога — на 3,9%.
Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Омской области за неделю с 6 по 12 февраля впервые за месяц опустился ниже эпидемического порога — на 3,9%.
При этом по Омску показатель остается выше эпидемического порога, однако всего на 2,1%, а в районах области же ниже эпидемического порога почти на 34%. Так, всего за неделю в регионе заболело 15715 человек: 11135 в районах и 4580 в городе.
Всего с сентября 2016 года в Омской области было зафиксировано 216 случая заболевания гриппом, из которых 93 случая оказались гриппом А, 102 случаев — «свиным» гриппом, два — гриппом A/H1N1 и 19 — гриппом В, сообщает