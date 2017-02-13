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14:42 (мск), источник: НТА-Приволжье

Предупреждение в связи с метелью, гололедом и снежными заносами объявлено в Нижегородской области на 14 февраля

Нижний Новгород. 13 февраля. НТА-Приволжье — Предупреждение в связи с метелью, гололедом и снежными заносами объявлено в Нижегородской области на 14 февраля.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», 14 февраля в течение дня по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются осадки в виде мокрого снега. На дорогах синоптики прогнозируют возникновение снежных заносов, накат, гололедицу, гололед, налипание мокрого снега, метель, ухудшение видимости в явлениях до 500 м и менее, отдельные порывы юго-западного ветра до 13−18 м/с.

В этой связи прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, которые могут быть связаны с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ.

Кроме этого, увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на автотрассах федерального, регионального и местного значения.

В целом, напомним, что в регионе прогнозируется облачная погода и снег.

14 февраля ожидается облачная погода, снег. Температура воздуха ночью составит -8 градусов, днем -2 градуса. 15 февраля температура воздуха -6 градусов ночью и -3 градуса днем. Ветер северный, 5 м/с.

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