Москвичам пообещали метель на День святого Валентина
Информация от МЧС поступила в
Информация от МЧС поступила в
Министерство чрезвычайных ситуаций России с помощью
«С 9:00 14 февраля с сохранением до вечера местами снег, метель, гололедица, усиление ветра с порывами 15−20 метров в секунду», — говорится в
Также там указаны номера телефона доверия и службы спасения.
13 февраля в столице ожидается облачная погода, во второй половине дня пройдет снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит от -5 до -3 градусов, по области от -8 до -3 градусов. Ветер
По информации Гидрометцентра, 14 февраля днем температура воздуха будет минус два градуса, а ночью опустится до минус шести.
14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных. В России праздник официальным не является.