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16:11 (мск), источник: Мослента

Москвичам пообещали метель на День святого Валентина

Информация от МЧС поступила в sms-сообщении.

Источник: Агентство «Москва»

Министерство чрезвычайных ситуаций России с помощью sms-рассылки проинформировало жителей столицы об усилении ветра до 20 метров в секунду 14 февраля.

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«С 9:00 14 февраля с сохранением до вечера местами снег, метель, гололедица, усиление ветра с порывами 15−20 метров в секунду», — говорится в sms-сообщении.

Также там указаны номера телефона доверия и службы спасения.

13 февраля в столице ожидается облачная погода, во второй половине дня пройдет снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит от -5 до -3 градусов, по области от -8 до -3 градусов. Ветер северо-западного направления 6−11 метров в секунду. Сохранятся условия для гололедицы.

По информации Гидрометцентра, 14 февраля днем температура воздуха будет минус два градуса, а ночью опустится до минус шести.

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных. В России праздник официальным не является.

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