Из-за ледохода в Керченском проливе курсируют три парома: в портах скопилось 600 фур
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости (Крым). В Керченском проливе начался ледоход.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости (Крым). В Керченском проливе начался ледоход.
Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в ООО «Морская дирекция».
«В порту “Кавказ” скопилось более 500 фур. Причина в том, что начался ледоход и работают три парома, которые имеют ледовый класс. Это паром “Крым” и на “длинном плече” паромы “Борис Штоколов” и “Ейск”, которые перевозят преимущественно фуры. “Крым” перевозит легковой и пассажирский транспорт, по возможности тоже берет на борт грузовые автомобили», — пояснили в
В дирекции уточнили, что в Крыму количество скопившейся грузовой техники значительно меньше — 100.
Также причина очередей в портах заключается в том, что несколько дней переправа работала с перебоями