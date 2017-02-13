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17:12 (мск), источник: РИА Крым

Из-за ледохода в Керченском проливе курсируют три парома: в портах скопилось 600 фур

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости (Крым). В Керченском проливе начался ледоход. Из-за этого рейсы между крымским и таманьским побережьем совершают три парома, которые могут работать в таких условиях.

Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в ООО «Морская дирекция».

«В порту “Кавказ” скопилось более 500 фур. Причина в том, что начался ледоход и работают три парома, которые имеют ледовый класс. Это паром “Крым” и на “длинном плече” паромы “Борис Штоколов” и “Ейск”, которые перевозят преимущественно фуры. “Крым” перевозит легковой и пассажирский транспорт, по возможности тоже берет на борт грузовые автомобили», — пояснили в пресс-службе.

В дирекции уточнили, что в Крыму количество скопившейся грузовой техники значительно меньше — 100.

Также причина очередей в портах заключается в том, что несколько дней переправа работала с перебоями из-за непогоды, добавили в дирекции.

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