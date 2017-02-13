Из-за ледохода в Керченском проливе курсируют три парома: в портах скопилось 600 фур

Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в ООО «Морская дирекция».

«В порту “Кавказ” скопилось более 500 фур. Причина в том, что начался ледоход и работают три парома, которые имеют ледовый класс. Это паром “Крым” и на “длинном плече” паромы “Борис Штоколов” и “Ейск”, которые перевозят преимущественно фуры. “Крым” перевозит легковой и пассажирский транспорт, по возможности тоже берет на борт грузовые автомобили», — пояснили в пресс-службе.

В дирекции уточнили, что в Крыму количество скопившейся грузовой техники значительно меньше — 100.