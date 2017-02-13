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15:11 (мск), источник: АиФ Крым

В Крыму не скоро начнут работу крупные российские банки

В банковской сфере Крыма низкий уровень конкуренции.

Источник: Аргументы и факты

В ближайшее время крупные российские банки не начнут работу в Крыму. Изменить ситуацию могут серьезные политические и экономические потрясения. Такого мнения придерживается председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

«Поскольку в финансовой сфере, наверное, важность интеграции на международные рынки чрезвычайно важна, напрямую работать в Крыму банкирам, которые хотят сохранить свой бизнес как таковой, очень сложно», — пояснил Янин в ходе «круглого стола» в формате видеомоста Москва-Симферополь в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Он также подчеркнул, что на полуострове есть своя специфика в сфере защиты заемщиков финансовых учреждений.

«Те освобождения, которые есть для заемщиков Крыма, — беспрецедентны. Ни один другой регион Российской Федерации не получил таких полномочий и послаблений, которые получили жители Крыма и Севастополя», — отметил эксперт.

Помимо этого Дмитрий Янин уточнил, что для крымских заемщиков законодательно был установлен «докризисный» курс валют.

Вместе с тем эксперт пожаловался на низкоконкурентный рынок в Крыму.

«Надеемся на то, что и регуляторы, и территориальные подразделения федеральных надзорных служб будут использовать нашу методологию и сами проведут исследования, чтобы оценить доступность кредитов, страховок, исследовать факты навязывания кредитов, страховок и создать механизм по отказу от этих инструментов», — подчеркнул Янин.

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