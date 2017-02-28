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15:18 (мск), источник: Афиша Daily

Парадный портрет: коммунальные квартиры и особняки дореволюционного Петербурга

Петербуржец фотографирует старый фонд, рассказывая об истории, архитектуре и быте дореволюционного города.

Будуары, изразцовые печи, лепнина, витражные окна доходных домов и глазурованная плитка. Инстаграм-блог Максима Косьмина целиком посвящен сохранившейся архитектуре и предметам быта Петербурга рубежа XIX—XX ввеков.

«Все началось спонтанно. Я просматривал объявления об аренде и продаже квартир. Находил там интересные фотографии, сохранял их сначала на компьютере, потом решил создать паблик в одной социальной сети. Тогда я сам квартиры не снимал, но когда паблик развился, я решил уже ходить сам и фотографировать по-нормальному. Тогда же и завел инстаграм-блог».

На настоящий момент в инстаграме Максима — интерьеры порядка полусотни доходных домов и особняков Петербурга. Среди них, например, есть квартира, из которой бежал Григорий Распутин, фотографии расположенного в старинной готической гостиной детского сада или сдающиеся сейчас в аренду комнаты, которые были салонами в эпоху Серебряного века.

«Квартиры очень разные. Бывают те, в которых сохранилось много исторических архитектурных элементов, а бывают квартиры, в которых с точки зрения сохранности архитектурной почти ничего не осталось или в них просто изначально этого не было, — скромная квартира была. Но при этом вся обстановка и мебель в них законсервированы с дореволюционных лет. Это другая сторона, которая может удивить».

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