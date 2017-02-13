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15:10 (мск), источник: Om1.ru

Мэрия: в Омске нет ни одного опасного моста

Ни один мост или путепровод не дошел до критического состояния. Следовательно, масштабный ремонт даже самых долгожителей пока не предусмотрен.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, осенью прошлого года прокуратура Омской области призвала городскую администрацию обследовать Ленинградский и Комсомольский мосты, выявив нарушения в эксплуатации. Чтобы оценить масштабы проблемы и приступить к их устранению, сначала нужно организовать специальное обследование. Как выяснилось, его муниципалитет до сих пор не провел.

Однако по словам руководителя БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства», куда входят мосты, путепроводы и пешеходные переходы, Галины Зурнаджан, в городе нет мостов, находящихся в критическом состоянии.

Галина Зурнаджан, глава БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства»:

 — Спецобследования проводятся раз в 10 лет в соответствии с правилами технической эксплуатации. Думаю, по Ленинградскому и Комсомольскому мостам вопрос решен. Вообще, нельзя сказать, что мосты в плачевном состоянии. Сначала должно быть обследование, а потом принимается решение — ремонтировать или нет. При этом ежегодно проводится инструментальное обследование собственными ресурсами. Сейчас процент износа у городских сооружений разный, но критического ни на одном нет.

Зурнаджан уточнила, что, к примеру, путепроводы на 15-й Рабочей, Торговой, 21-й Амурской новые, поэтому там износ нулевой. Ленинградский, Юбилейный, Комсомольский, 60-летия ВЛКСМ — старые, но их состояние некритическое, то есть износ меньше 70%. К тому же в рамках ежегодного осмотра выявляются слабые места в сооружениях, и может быть проведен частичный ремонт. Так, на Ленинградском мосту в 2014 году заменили два деформационных шва.

Что касается упомянутого Юбилейного моста, то по-прежнему нет точного года начала его ремонта. После всех опасений горожан и экспертов необходимость этого уже не обсуждается, но чиновники называют разные сроки. По данным регионального Минстроя, работы начнутся не раньше 2019 года, депстроя — 2018-го.

Галина Зурнаджан:

 — Проектно-сметная документация на ремонт Юбилейного моста на экспертизе. Будет завершена в июне-июле. Скорее всего, мост отремонтируют в следующем году. До тех пор будет поддерживаться текущее состояние.

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