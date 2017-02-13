Мэрия: в Омске нет ни одного опасного моста

Как ранее сообщал портал Om1.ru, осенью прошлого года прокуратура Омской области призвала городскую администрацию обследовать Ленинградский и Комсомольский мосты, выявив нарушения в эксплуатации. Чтобы оценить масштабы проблемы и приступить к их устранению, сначала нужно организовать специальное обследование. Как выяснилось, его муниципалитет до сих пор не провел.

Однако по словам руководителя БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства», куда входят мосты, путепроводы и пешеходные переходы, Галины Зурнаджан, в городе нет мостов, находящихся в критическом состоянии.

Галина Зурнаджан, глава БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства»:

— Спецобследования проводятся раз в 10 лет в соответствии с правилами технической эксплуатации. Думаю, по Ленинградскому и Комсомольскому мостам вопрос решен. Вообще, нельзя сказать, что мосты в плачевном состоянии. Сначала должно быть обследование, а потом принимается решение — ремонтировать или нет. При этом ежегодно проводится инструментальное обследование собственными ресурсами. Сейчас процент износа у городских сооружений разный, но критического ни на одном нет.

Зурнаджан уточнила, что, к примеру, путепроводы на 15-й Рабочей, Торговой, 21-й Амурской новые, поэтому там износ нулевой. Ленинградский, Юбилейный, Комсомольский, 60-летия ВЛКСМ — старые, но их состояние некритическое, то есть износ меньше 70%. К тому же в рамках ежегодного осмотра выявляются слабые места в сооружениях, и может быть проведен частичный ремонт. Так, на Ленинградском мосту в 2014 году заменили два деформационных шва.

Что касается упомянутого Юбилейного моста, то по-прежнему нет точного года начала его ремонта. После всех опасений горожан и экспертов необходимость этого уже не обсуждается, но чиновники называют разные сроки. По данным регионального Минстроя, работы начнутся не раньше 2019 года, депстроя — 2018-го.

Галина Зурнаджан: