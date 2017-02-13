Мэрия: в Омске нет ни одного опасного моста
Ни один мост или путепровод не дошел до критического состояния. Следовательно, масштабный ремонт даже самых долгожителей пока не предусмотрен.
Ни один мост или путепровод не дошел до критического состояния. Следовательно, масштабный ремонт даже самых долгожителей пока не предусмотрен.
Как ранее сообщал портал Om1.ru, осенью прошлого года прокуратура Омской области призвала городскую администрацию обследовать Ленинградский и Комсомольский мосты, выявив нарушения в эксплуатации. Чтобы оценить масштабы проблемы и приступить к их устранению, сначала нужно организовать специальное обследование. Как выяснилось, его муниципалитет до сих пор не провел.
Однако по словам руководителя БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства», куда входят мосты, путепроводы и пешеходные переходы, Галины Зурнаджан, в городе нет мостов, находящихся в критическом состоянии.
Галина Зурнаджан, глава БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства»:
— Спецобследования проводятся раз в 10 лет в соответствии с правилами технической эксплуатации. Думаю, по Ленинградскому и Комсомольскому мостам вопрос решен. Вообще, нельзя сказать, что мосты в плачевном состоянии. Сначала должно быть обследование, а потом принимается решение — ремонтировать или нет. При этом ежегодно проводится инструментальное обследование собственными ресурсами. Сейчас процент износа у городских сооружений разный, но критического ни на одном нет.
Зурнаджан уточнила, что, к примеру, путепроводы на 15-й Рабочей, Торговой, 21-й Амурской новые, поэтому там износ нулевой. Ленинградский, Юбилейный, Комсомольский, 60-летия ВЛКСМ — старые, но их состояние некритическое, то есть износ меньше 70%. К тому же в рамках ежегодного осмотра выявляются слабые места в сооружениях, и может быть проведен частичный ремонт. Так, на Ленинградском мосту в 2014 году заменили два деформационных шва.
Что касается упомянутого Юбилейного моста, то
Галина Зурнаджан:
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