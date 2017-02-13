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15:32 (мск), источник: Volga News

Вторая декада февраля в Самарской области ожидается на 1 °C выше средних многолетних значений

По сведению Гидрометцентра России, вторая декада февраля по температурному режиму ожидается на 1 градус выше средних многолетних значений.

В понедельник, 13 февраля, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, небольшой снег. Температура воздуха составит −5… −10 °C. Ветер юго-западный 3−8 м/с.

Во вторник, 14 февраля, ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха составит −9… −14 °C. Днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. Температура воздуха составит −4… −9 °C. Ветер юго-западный 9−14 м/с, местами порывы до 18.

В среду, 15 февраля, ночью пройдет снег, столбик термометра опустится от -9 до -14 °C. Днем облачно, небольшой снег. Температура воздуха составит −5… −10 °C. Ветер юго-восточный 6−11 м/с.

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