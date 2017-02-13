Вторая декада февраля в Самарской области ожидается на 1 °C выше средних многолетних значений
По сведению Гидрометцентра России, вторая декада февраля по температурному режиму ожидается на 1 градус выше средних многолетних значений.
По сведению Гидрометцентра России, вторая декада февраля по температурному режиму ожидается на 1 градус выше средних многолетних значений.
В понедельник, 13 февраля, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, небольшой снег. Температура воздуха составит −5… −10 °C. Ветер
Во вторник, 14 февраля, ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха составит −9… −14 °C. Днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. Температура воздуха составит −4… −9 °C. Ветер
В среду, 15 февраля, ночью пройдет снег, столбик термометра опустится от -9 до -14 °C. Днем облачно, небольшой снег. Температура воздуха составит −5… −10 °C. Ветер