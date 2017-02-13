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15:47 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде почти все остановки необходимо привести в порядок к ЧМ-2018

В Нижнем Новгороде к Чемпионату мира по футболу необходимо «привести в порядок» 963 остановки. Об этом сообщили в ходе комиссии гордумы Нижнего Новгорода по транспорту и связи.

Источник: Ньюс-НН.ру

Из них 736 требуют ремонта, а 227 — сноса и замены на новые. Кроме того, городу не хватает еще 45 остановок, чтобы соответствовать нормам чемпионата. В данный момент всего в Нижнем Новгороде 1200 остановочных пунктов.

«Не представляю, как те палатки, которые есть сейчас, будут смотреться на новых дорогах. Стыдно», — прокомментировал председатель комиссии по транспорту и связи гордумы Алексей Гойхман предоставленные комиссии данные.

Также члены комиссии отметили, что городу требуются новые заездные карманы у остановок и ремонт разворотных площадок.

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