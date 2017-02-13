В столовых детских садов Очерского района выявлены нарушения
Прокуратура провела проверку в дошкольных образовательных учреждениях, где обнаружила многочисленные несоответствия требованиям
Прокуратура провела проверку в дошкольных образовательных учреждениях, где обнаружила многочисленные несоответствия требованиям
В Очерском районе прокуратура после проведения проверки в детских садах «Березка», «Гнездышко», «Солнышко», «Ромашка» и Дворецкой основной общеобразовательной школы зафиксировала нарушения в организации питания. По информации
В адрес пяти руководителей дошкольных учреждений внесены представления об устранении нарушений санитарно — эпидемиологического законодательства. Виновников требуют привлечь к ответственности.