В столовых детских садов Очерского района выявлены нарушения

В Очерском районе прокуратура после проведения проверки в детских садах «Березка», «Гнездышко», «Солнышко», «Ромашка» и Дворецкой основной общеобразовательной школы зафиксировала нарушения в организации питания. По информации пресс-службы надзорного органа, продукты питания в учреждениях хранятся без маркировочных ярлыков, журнал скоропортящихся пищевых продуктов ведется с нарушениями, на кухнях отсутствуют необходимые измерительные приборы. Кроме того, при выдаче готовой пищи, осмотр продукции проводится одним человеком, при норме не менее трех.



В адрес пяти руководителей дошкольных учреждений внесены представления об устранении нарушений санитарно — эпидемиологического законодательства. Виновников требуют привлечь к ответственности.