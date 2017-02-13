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17:00 (мск), источник: Новости Перми

В столовых детских садов Очерского района выявлены нарушения

Прокуратура провела проверку в дошкольных образовательных учреждениях, где обнаружила многочисленные несоответствия требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

В Очерском районе прокуратура после проведения проверки в детских садах «Березка», «Гнездышко», «Солнышко», «Ромашка» и Дворецкой основной общеобразовательной школы зафиксировала нарушения в организации питания. По информации пресс-службы надзорного органа, продукты питания в учреждениях хранятся без маркировочных ярлыков, журнал скоропортящихся пищевых продуктов ведется с нарушениями, на кухнях отсутствуют необходимые измерительные приборы. Кроме того, при выдаче готовой пищи, осмотр продукции проводится одним человеком, при норме не менее трех.

В адрес пяти руководителей дошкольных учреждений внесены представления об устранении нарушений санитарно — эпидемиологического законодательства. Виновников требуют привлечь к ответственности.

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