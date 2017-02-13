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15:38 (мск), источник: УралПолит.ру

Маршруты автобусов на Сортировке меняют из-за ремонта теплотрассы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 февраля, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге из-за ремонта на теплотрассе на улице Таватуйской изменят свое движение маршруты общественного транспорта.

«Автобусы маршрута № 43 “Онуфриева — Пр. Седова” будут следовать: к проспекту Седова по улицам: Техническая, Надеждинская, Таватуйская, к Онуфриева по существующей схеме движения. Временно отменяются остановочные пункты: “Теплоходный переулок” по улице Теплоходный проезд, “Таватуйская” по ул. Таватуйская. Временно вводится остановочный пункт “ДК ВОС” по улице Техническая», — говорится в сообщении ЕМУП МОАП.

Ремонт теплотрассы продлится с 13 по 15 февраля.

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