Маршруты автобусов на Сортировке меняют из-за ремонта теплотрассы

«Автобусы маршрута № 43 “Онуфриева — Пр. Седова” будут следовать: к проспекту Седова по улицам: Техническая, Надеждинская, Таватуйская, к Онуфриева по существующей схеме движения. Временно отменяются остановочные пункты: “Теплоходный переулок” по улице Теплоходный проезд, “Таватуйская” по ул. Таватуйская. Временно вводится остановочный пункт “ДК ВОС” по улице Техническая», — говорится в сообщении ЕМУП МОАП.

Ремонт теплотрассы продлится с 13 по 15 февраля.