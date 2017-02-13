Свердловское правительство мажет лыжи

Свердловских чиновников с задержкой на неделю отправят на «Лыжню России». Мороз перенес старт этих соревнований в Екатеринбурге с 11 на 18 февраля 2017 года. Кстати, во многих муниципалитетах суровой погоды не испугались и свое в минувшую субботу уже отбегали.

Как стало известно «Уралинформбюро», в полдень 18 февраля на старт около выставочного комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО» выйдут губернатор Евгений Куйвашев и члены возглавляемого им правительства Свердловской области. Как шутят чиновники, худшие на лыжне могут в будущем лишиться министерского портфеля.

Кстати, журналисты предвкушают субботнюю интригу. О своей готовности прокатиться на лыжах заявил давний оппонент губернатора Евгений Ройзман. Это, конечно, не «дуэль» биатлонистов Шипулина и Фуркада, но посмотреть стоит.