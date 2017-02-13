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15:45 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске в 2017 году на дорогах появятся семь новых светофоров

Такие меры должны привести к снижению дорожного травматизма.

Источник: Аргументы и факты

Семь новых светофоров установят на дорогах в Омске. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В прошлом году установили более 11 тысяч новых светофоров, нанесли более 62 тыс. кв. метров дорожной разметки, установили 20 школьных светофоров Т7 и многое другое. Благодаря этому обстановка на дорогах для юных жителей города стала безопаснее.

В 2017 году специалисты запланировали установку 1338 дорожных знаков, строительство 7 светофоров и 58 светофоров Т7. Кроме этого, будут завершены работы по замене знаков «Дети» и «Пешеходный переход» на новые образцы.

Также будут организованы различные социальные мероприятия по привлечению внимания к теме безопасности на дорогах.

«В 2017 году продолжится участие муниципальных предприятий городского пассажирского транспорта в конкурсе “Мы за безопасность дорожного движения”, который совместно проводится департаментом транспорта и ОГИБДД по городу Омску. Кроме того, во всех муниципальных предприятиях городского пассажирского транспорта будет организован конкурс детского рисунка “Засветись на дороге” среди детей работников транспорта», — рассказали в ведомстве.

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