Женская красота оказалась для российских мужчин важнее хозяйственности и верности

Реже они ждут от «слабого пола» хозяйственности (9%) и порядочности (7%), показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 5—6 февраля среди 1200 респондентов.

Шансы на успех также довольно высоки у мужественных (12%), трудолюбивых, умных (по 11%), заботливых (10%).

«При этом есть “универсальные” ценности, которые значимы для представителей обоих полов примерно в равной степени. В частности, почти равны доли мужчин и женщин, называющих в числе наиболее значимых качеств верность (7% среди мужчин и женщин) и понимание (6% и 4%)», — рассказали во ВЦИОМе.

Лучшим вариантом для поиска будущего супруга или супруги, по мнению 43% россиян, является общий круг друзей. Каждый четвертый (26%) предпочел бы завести отношения в вузе или работе.