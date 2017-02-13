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16:21 (мск), источник: Интерфакс

Женская красота оказалась для российских мужчин важнее хозяйственности и верности

При этом россиянок в мужчинах больше привлекает честность, чем ум и трудолюбие.

Источник: Reuters

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU — Главными женскими достоинствами российские мужчины считают красоту (27%), ум (17%), искренность (15%) и доброту (13%), сообщает ВЦИОМ.

Реже они ждут от «слабого пола» хозяйственности (9%) и порядочности (7%), показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 5—6 февраля среди 1200 респондентов.

Опрошенные социологами женщины симпатизируют честным (23%), добрым (20%), надежным (16%) и порядочным (15%) мужчинам. 

Шансы на успех также довольно высоки у мужественных (12%), трудолюбивых, умных (по 11%), заботливых (10%).

«При этом есть “универсальные” ценности, которые значимы для представителей обоих полов примерно в равной степени. В частности, почти равны доли мужчин и женщин, называющих в числе наиболее значимых качеств верность (7% среди мужчин и женщин) и понимание (6% и 4%)», — рассказали во ВЦИОМе.

Лучшим вариантом для поиска будущего супруга или супруги, по мнению 43% россиян, является общий круг друзей. Каждый четвертый (26%) предпочел бы завести отношения в вузе или работе.

По данным опроса, большинство россиян знакомились со своими «вторыми половинками» именно в дружеской среде (37%) или на работе/учебе (28%).

В число идеальных мест для знакомства также входят клубы по интересам, курсы, секции (18%), концерты и спектакли (16%). Однако на практике в этих местах пары знакомились существенно реже: лишь 4% на курсах и секциях, 1% — в театрах и филармониях. Еще 9% россиян встретили свою любовь просто на улице.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Анекдот по теме: " Армянское радио спрашивают:" А а какую бы жену вы хотели иметь ? Страшную , но верную или красивую , но гулящую ?" Армянское радио отвечает : " Лучше есть торт в компании , чем Г в одиночку ."
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