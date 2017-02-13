Женская красота оказалась для российских мужчин важнее хозяйственности и верности
При этом россиянок в мужчинах больше привлекает честность, чем ум и трудолюбие.
При этом россиянок в мужчинах больше привлекает честность, чем ум и трудолюбие.
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU — Главными женскими достоинствами российские мужчины считают красоту (27%), ум (17%), искренность (15%) и доброту (13%), сообщает ВЦИОМ.
Реже они ждут от «слабого пола» хозяйственности (9%) и порядочности (7%), показал всероссийский телефонный опрос, проведенный
Шансы на успех также довольно высоки у мужественных (12%), трудолюбивых, умных (по 11%), заботливых (10%).
«При этом есть “универсальные” ценности, которые значимы для представителей обоих полов примерно в равной степени. В частности, почти равны доли мужчин и женщин, называющих в числе наиболее значимых качеств верность (7% среди мужчин и женщин) и понимание (6% и 4%)», — рассказали во ВЦИОМе.
Лучшим вариантом для поиска будущего супруга или супруги, по мнению 43% россиян, является общий круг друзей. Каждый четвертый (26%) предпочел бы завести отношения в вузе или работе.
В число идеальных мест для знакомства также входят клубы по интересам, курсы, секции (18%), концерты и спектакли (16%). Однако на практике в этих местах пары знакомились существенно реже: лишь 4% на курсах и секциях, 1% — в театрах и филармониях. Еще 9% россиян встретили свою любовь просто на улице.