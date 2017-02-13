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16:45 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимцам предложили назвать новые улицы

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Уфимцам предложили назвать новые улицы в Калининском районе города, в районе Федоровки и Самохваловки.

Предложения принимаются до 20 февраля.

Для того, чтобы не повторяться и не предлагать уже имеющиеся названия, рекомендуется сверять свои варианты со «Списком наименований улиц городского округа город Уфа Республики Башкортостан».

Получить более подробную информацию можно на сайте администрации Уфы.

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