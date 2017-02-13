320 многодетных семей бесплатно получили земельные участки на Кубани

13 февраля департамент муниципальной собственности Краснодара «осчастливил» первую партию, распределив между кубанцами участки в поселке Пригородном Краснодарского края, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Кубань 24».

Напомним, что с 13 по 14 февраля 628 многодетных семей Кубани получат земельные наделы по принципу «лотереи в конверте». Между родителями распределят участки, площадью 900 кв. метров. «Счастливцы» будут вытягивать конверты (по количеству наделов) с адресом и кадастровым номером конкретного земельного участка, который будет в дальнейшем передан им во владение. Если выбранный участок не понравится, за претендентом сохраняется место в очереди.

Впервые владельцев земли определяет честная, открытая лотерея, считают соискатели. Раньше распределение происходило со скандалами и чуть ли не с драками. Якобы, кто первым становился в очередь, тот и выбирал лакомый кусочек. Сейчас все быстрее и справедливее. По установленным нормам, каждой семье, в которой есть трое и более детей, полагается бесплатная земля от государства. Размер наделов — от семи до десяти соток, в зависимости от конфигурации участка. Их выделяют под строительство домов.

«Есть у человека возможность отказаться, если он, допустим, не хочет получить участок в данном районе. Он не исключается из очереди, а остается также в очереди и сохраняет свое право на предоставление участка, но уже в будущем», — рассказал директор департамента муниципальной собственности Краснодара Андрей Василенко.

Приступить к возведению можно будет чуть позже, после составления реестра и согласования всех документов. Пока будущие соседи поздравляют друг друга и знакомятся, очередь на землю пополняется новыми семьями. В режиме ожидания еще больше 2 тыс. заявок. Распределять наделы будут и 14 февраля, сообщает «Кубань 24».