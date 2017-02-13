Калининградцы простились с Игорем Гуровым
На 56-ом году жизни скончался политолог Игорь Гуров.
На 56-ом году жизни скончался политолог Игорь Гуров.
13 февраля в храме Святой великомученицы Екатерины попрощаться с ним пришли десятки человек. Отпевание проводил архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим.
Несмотря на старания врачей калининградского кардиоцентра, Игорь Гуров не смог восстановиться после операции на сердце. Известный историк, публицист, политолог и активный христианин. Он преподавал в калининградских ВУЗах историю, философию и право. Его коньком были геополитические вопросы. Долгое время он работал экспертом в отделе по взаимодействию с НКО министерства внутренней политики. Был настоящим библиофилом, писал стихи, стоял у истоков создания молодежной православной общины.
Владимир Тимаков, депутат Тульской городской Думы:
— Это был православный подвижник, скромный, тихий, незаметный, он познакомил огромное количество людей, он поддерживал связи в Белоруссии, с туляками. Привозил калининградскую молодежь к нам, в центральную Россию, мы ездили Куликово поле. Москва, удивительный круг общения. Белоруссия, Украина, Россия, в православной Польше у него были друзья. Таким образом, поддерживал единство между людьми.