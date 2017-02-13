В 2017—2018 учебном году школы Самары примут более 13 тысяч первоклассников

Всего в следующем учебном году в первые классы планируется принять более 13 тысяч детей, что на 663 человека больше, чем в текущем. На 8 февраля подано уже около 11 тысяч заявлений, зачислено в первые классы 4997 детей.

Первая «волна» приема, начавшаяся 16 декабря 2016 года, продлится до 30 июня 2017 года. Затем, с 1 июля стартует второй этап, когда прием на свободные места будет вестись вне зависимости от места регистрации ребенка.

В настоящее время 20 общеобразовательных учреждений уже завершили прием учеников.

По словам руководителя департамента образования Лилии Галузиной, сегодня осуществляется анализ проводимой по приему первоклашек работы. В связи с увеличением количества первоклассников, в настоящее время рассматривается возможность открытия дополнительных классов в школах № 149, № 161 и некоторых других.

Глава Самары Олег Фурсов поручил максимально ускорить работу по подготовке площадок, определенных под строительство новых школ на территории города.