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16:57 (мск), источник: Sputnik.md

Птичий грипп: Молдова — в зоне риска

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Вспышки птичьего гриппа более чем в двух десятках стран, в частности там, откуда Молдова импортирует мясо, вызывают серьезное беспокойство, заявил в понедельник в ходе пресс-конференции замглавы Национального агентства продовольственной безопасности (НАПБ) Всеволод Стамати.

Источник: Sputnik.md

«Больше всего нас беспокоит ситуация, когда мы импортируем 50% мяса птицы и яиц оттуда, где регистрируются вспышки птичьего гриппа. Самые большие зоны риска — Россия, Украина, Румыния и Польша, то есть те страны, с кем мы поддерживаем экономические отношения», — сказал Стамати.

По словам специалиста, речь идет о новом, видоизменившемся вирусе N5H8, который поражает только птиц. Как подчеркнул Стамати, на данный момент в мире нет разработанной против него вакцины. Больше всего он поражает дикую природу, где есть перелетные птицы.

Также чиновник отметил, что, находясь в зоне риска, специалисты в Молдове предприняли ряд мер, в том числе проверили всех птиц.

«В Молдове это около 45 миллионов особей. Из них 17 миллионов предназначены для мяса и 1,5 миллиона — для производства яиц. В остальном они используются в мелких хозяйствах, что также представляет риск, так как каждый хозяин содержит их так, как считает нужным, зачастую нарушая условия гигиены и питания», — пояснил замглавы НАПБ.

Стамати рассказал, что после проведенной проверки специалисты разработали план биобезопасности отдельно для корпоративных и мелких хозяйств. Он включает в себя периодические проверки.

Как подчеркнул замначальника НАПБ, в 2016 году 47% мяса птицы Молдова импортировала из Украины.

«Сейчас поставки мяса оттуда остановлены. Речь идет о тех регионах, где зарегистрированы вспышки птичьего гриппа. Также приостановлен экспорт из ряда регионов Германии, России и Польши», — сказал Стамати.

Эксперт также подчеркнул, что самый большой риск попадания в Молдову вируса появляется весной, так как возвращаются перелетные птицы.

«Самые высокие риски — на границе, поскольку приближается период широкого импорта мяса птицы и яиц. В мясе может быть вирус», — пояснил Стамати.

Вместе с другими государственными структурами, отвечающими за эту проблему, НАПБ будет предпринимать меры, чтобы вирус не попал на территорию Молдовы.

«Часто, когда появляется большая проблема, а это и вспышка заболевания, мы прибегаем к вмешательству полиции и военных, как это было в ситуации с африканской чумой свиней, чтобы локализовать этот процесс оперативно, чтобы он не распространился и не принес Молдове огромный ущерб», — сказал чиновник.

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