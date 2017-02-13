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16:42 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь вошла в топ-10 стран с наименьшим уровнем преступности

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вошла в топ-10 стран с наименьшим уровнем преступности и высоким уровнем безопасности по версии популярного сервиса Numbeo.

Источник: БЕЛТА

Беларусь разместилась на десятой строчке в рейтинге. Всего в рейтинге уровня преступности и безопасности оценивалось 125 стран.

Страной с наименьшим уровнем преступности является Катар, занявший первое место. Также в топ-10 вошли Сингапур, Австрия, ОАЭ, Грузия и др.

При этом Эстония заняла 12-е место, Азербайджан — 18-е, Армения — 19-е, Польша — 30-е, Латвия — 40-е, Литва — 50-е, Россия расположилась на 67-й строчке, Казахстан — на 72-й, а Украина — на 85-й.

Самыми опасными странами мира, согласно рейтингу, стали Гондурас (123-я строчка), Папуа-Новая Гвинея (124-я) и Венесуэла (125-я).

Numbeo — популярная база данных пользователей из разных стран и городов. Индекс преступности и безопасности основан на опросах пользователей сайта и является оценкой общего уровня преступности в городе или стране.

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