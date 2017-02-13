В Волгоградской области прогнозируется высокий паводок
На оперативном совещании Андрей Бочаров поставил задачи в связи с предстоящим паводком.
На оперативном совещании Андрей Бочаров поставил задачи в связи с предстоящим паводком.
Как сообщили РИАЦ в
«Прошу разработать и реализовать комплекс профилактических мероприятий по предотвращению возможного ущерба, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Обратить внимание на информирование населения, состояние дежурных расчетов».
Губернатор поручил проверить состояние гидротехнических сооружений, искусственные водоемы и плотины на них, подготовить необходимые материалы.
Следует отметить, что в 2016 году проведена большая работа по расчистке ериков и озер