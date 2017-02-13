В Волгоградской области прогнозируется высокий паводок

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации области, на территории Волго-Камского бассейна этой зимой выпало большое количество снега, что позволяет прогнозировать высокий паводок.

«Прошу разработать и реализовать комплекс профилактических мероприятий по предотвращению возможного ущерба, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Обратить внимание на информирование населения, состояние дежурных расчетов».

Губернатор поручил проверить состояние гидротехнических сооружений, искусственные водоемы и плотины на них, подготовить необходимые материалы.