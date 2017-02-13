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16:43 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области прогнозируется высокий паводок

На оперативном совещании Андрей Бочаров поставил задачи в связи с предстоящим паводком.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации области, на территории Волго-Камского бассейна этой зимой выпало большое количество снега, что позволяет прогнозировать высокий паводок.

«Прошу разработать и реализовать комплекс профилактических мероприятий по предотвращению возможного ущерба, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Обратить внимание на информирование населения, состояние дежурных расчетов».

Губернатор поручил проверить состояние гидротехнических сооружений, искусственные водоемы и плотины на них, подготовить необходимые материалы.

Следует отметить, что в 2016 году проведена большая работа по расчистке ериков и озер Волго-Ахтубинской поймы, что способствует повышению наполняемости водных объектов. В связи с этим губернатор поставил задачу главам муниципальных образований и сельских поселений, всем профильным службам принять необходимые меры для предотвращения негативных последствий паводка, предусмотреть для этого средства во всех уровнях бюджета.

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