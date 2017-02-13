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16:40 (мск), источник: РИАЦ

В Ворошиловском районе нерадивые горожане устроили свалку рядом с проезжей частью

Управляющая компания перенесла контейнеры от дороги во двор, а местные жители, а за ними и водители проезжающих авто, по инерции продолжают бросать отходы на старое место.

Пакеты с мусором, пожелтевшие елки, коробки с хламом и обломки мебели — таким пейзажем можно полюбоваться на одной из улиц далеко не спального Ворошиловского района.

Улица Пугачевская, 3. Половину дома занимает корпус медуниверситета, другая половина отдана жильцам. На свалку из своих окон любуются и те и другие.

По словам сотрудников вуза, в прошлом году на этом месте стояли баки, но чище это место не было. Мусор разлетался, контейнеры были переполнены, люди бросали свои пакеты, не доходя до места.

Медики не раз обращались к городским властям и управляющей компании с просьбой убрать контейнерную площадку с улицы Пугачевской.

Баки перенесли внутрь двора в начале этого года. Но люди привыкнуть к этому обстоятельству никак не могут. Ноги сами несут на старое место. А раз пришел, не возвращаться же домой с мусором?! Один пакетик, другой — и вот уже готова куча мусора. Дальше, чтобы превратить ее в свалку — дело техники.

Местные жители, в свою очередь, настаивают, что мусор на это место бросают не они, а водители проезжающих машин. Даже окрестили этот пятачок автомобильной свалкой.

«Живописные» фотографии с этого места опубликовал на странице социальной сети житель Ворошиловского района. Подпись соответствующая: «Наверное, наша улица займет “первое” с конца место по благоустройству. Или найдутся организации которые сделают город чище?».

О данной свалке РИАЦ проинформировал районную администрацию. Управляющая компания так или иначе эту свалку уберет. Вопрос, увы, в другом — найдутся ли люди, готовые сохранить это место чистым?

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