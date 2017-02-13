В Волгограде раскроют тайны произведений Владимира Набокова

О базовых установках, которые формируют мироощущение Владимира Набокова, расскажет магистрант кафедры русского языка ВолГУ Юлия Жданова.

На лекции все любители творчества писателя смогут получить ключи к понимаю психоэмоционального состояния Владимира Набокова и его героев. Также будут даны ответы на интересующие читателей вопросы, в том числе: «Что порождает ненависть к самому себе и к другому?» и «Как контролировать проявление страха и ненависти?».

Все, у кого есть своя теория по поводу творчества Набокова, приглашаются к обсуждению. Начало лекции в 18:00.