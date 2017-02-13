Самому старому самарскому кинотеатру вернут исторический облик

В Самаре собираются реставрировать здание старейшего из действующих кинотеатров. Речь идет о объекте культурного наследия «Дом самарского купца 2-ой гильдии, гласного городской думы Павла Головкина с торговыми помещениями» или кинотеатре «Художественный» на улице Куйбышева, 105. Соответствующий лот появился на портале госзакупок.

Восстановительные работы пройдут в рамках подготовки центра Самары ко встрече гостей ЧМ-2018. Заказчиком реставрации выступает минкульт Самарской области, который ищет подрядчика, готового провести работы за 8,5 млн рублей.

Подрядная организация должна восстановить исторический вид фасада кинотеатра. Воссозданный экстерьер будет сочетаться с ремонтом крыши и укреплением фундамента. Кроме этого, демонтажу подвергнутся старые ворота. На их место установят новые, которые повторят облик старинных. Все работы будут завершены до 30 ноября 2017 года.

Самарский архитектор Александр Пашин считает, что в процессе реставрации в единым стиле должен быть оформлен и надстроенный этаж. Иначе может выйти как и с другими зданиями на улице Куйбышева.

— На фоне соседствующих фасадов, выполненных в стилях модерн и классицизм, обновлённое здание, конечно же, будет выделяться. Но это наша история, здесь вопросы сочетания и вкуса имеют скорее второстепенное значение. А вот что касается верхней части фасада, а конкретно третьего этажа, здесь я выскажусь однозначно — это неприемлемо. Комплексная реконструкция включает в себя не только воссоздание исторического облика здания, но и создание гармоничной связи с новыми, более современными элементами объекта, в данном случае это надстроенный этаж здания кинотеатра.

Непонятно, почему в проекте нельзя было продолжить историческую кирпичную кладку, создав собранный полноценный образ. Оштукатуренная верхняя часть выглядит нелепо, как в сочетании с кирпичной кладкой, так и с примыкающими классическими фасадами соседних домов. На Куйбышева уже есть похожий пример неудачной реставрации: это здание на противоположной стороне, рядом с Художественным музеем, под номером 94. Здесь аналогично надстроенный этаж топорно выкрасили в серый цвет, изуродовав весь фронт исторической застройки. И тут вызывает неподдельное удивление, что данное, вопиющее по своей нелепости решение, продолжает транслироваться на другие уникальные объекты самарской архитектуры.

Напомним, крупные реставрационные работы на улице Куйбышева начались в 2014 году. Ожидается, что улица станет одной из главных достопримечательностей Самары в 2018 году.