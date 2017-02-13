Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Цельнозерновые продукты помогают держаться в форме
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Филипп Киркоров готов снова стать папой
У Андрея Аршавина родилась дочь
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
В России увеличили налог на недостроенные дома
Киев поссорился с Германией и лишился всех союзников – СМИ
27 убитых ВСУ: попытка прорыва у Мариуполя - ДНР
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Девять продуктов, которые утоляют жажду
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
8Бабочки из шрамов
20Ситуация на юго-востоке Украины
9Колесница для королевских похорон
17:31 (мск), источник: Pro Город Самара

Самому старому самарскому кинотеатру вернут исторический облик

Реставраторы доберутся до здания «Художественного» на улице Куйбышева.

В Самаре собираются реставрировать здание старейшего из действующих кинотеатров. Речь идет о объекте культурного наследия «Дом самарского купца 2-ой гильдии, гласного городской думы Павла Головкина с торговыми помещениями» или кинотеатре «Художественный» на улице Куйбышева, 105. Соответствующий лот появился на портале госзакупок.

Восстановительные работы пройдут в рамках подготовки центра Самары ко встрече гостей ЧМ-2018. Заказчиком реставрации выступает минкульт Самарской области, который ищет подрядчика, готового провести работы за 8,5 млн рублей.

Подрядная организация должна восстановить исторический вид фасада кинотеатра. Воссозданный экстерьер будет сочетаться с ремонтом крыши и укреплением фундамента. Кроме этого, демонтажу подвергнутся старые ворота. На их место установят новые, которые повторят облик старинных. Все работы будут завершены до 30 ноября 2017 года.

Самарский архитектор Александр Пашин считает, что в процессе реставрации в единым стиле должен быть оформлен и надстроенный этаж. Иначе может выйти как и с другими зданиями на улице Куйбышева.

— На фоне соседствующих фасадов, выполненных в стилях модерн и классицизм, обновлённое здание, конечно же, будет выделяться. Но это наша история, здесь вопросы сочетания и вкуса имеют скорее второстепенное значение. А вот что касается верхней части фасада, а конкретно третьего этажа, здесь я выскажусь однозначно — это неприемлемо. Комплексная реконструкция включает в себя не только воссоздание исторического облика здания, но и создание гармоничной связи с новыми, более современными элементами объекта, в данном случае это надстроенный этаж здания кинотеатра.
Непонятно, почему в проекте нельзя было продолжить историческую кирпичную кладку, создав собранный полноценный образ. Оштукатуренная верхняя часть выглядит нелепо, как в сочетании с кирпичной кладкой, так и с примыкающими классическими фасадами соседних домов. На Куйбышева уже есть похожий пример неудачной реставрации: это здание на противоположной стороне, рядом с Художественным музеем, под номером 94. Здесь аналогично надстроенный этаж топорно выкрасили в серый цвет, изуродовав весь фронт исторической застройки. И тут вызывает неподдельное удивление, что данное, вопиющее по своей нелепости решение, продолжает транслироваться на другие уникальные объекты самарской архитектуры.

Напомним, крупные реставрационные работы на улице Куйбышева начались в 2014 году. Ожидается, что улица станет одной из главных достопримечательностей Самары в 2018 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Самарцы собираются пожаловаться на автоледи, раздавившую собаку на «Пежо»
Песков объявил дату встречи Путина и Трампа
В России возник дефицит пшеницы для производства хлеба
Роструд напомнил о графике выходных дней на следующей неделе
Победителем World Press Photo 2017 стал снимок убийства посла
В Сети появились кадры разрушающейся плотины в США
ЕК не разрешила греческим островам принимать россиян без виз
В Сирию направлен батальон военной полиции из Ингушетии
Спорт
Заложники стиля. Этой сборной не нужны Мозякин и Шипачёв Сборная России досрочно выиграла Евротур, не привлекая Шипачёва, Мозякина и других звёзд. Нужны ли они на чемпионате мира?
Авто
Чудеса на авторынке: почему трехлетние машины дороже новых Если любой специалист посмотрит на российские рейтинги остаточной стоимости машин, то он придет в недоумение
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Стало известно имя новой соведущей Нагиева в шоу «Голос. Дети» «Первый канал» сообщил, что в новом сезоне популярного вокального конкурса у бессменного ведущего появится новая напарница
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
В Петербурге продавали квартиры в несуществующем поселке
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Филипп Киркоров готов снова стать папой Популярный певец считает, что возраст — не помеха отцовству.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь