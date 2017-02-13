Ремонт дорог в Нижнем Новгороде начнется в апреле 2017 года. Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, для того, чтобы свести к минимуму транспортные затруднения, планируется разработать план-график работ по каждому дорожному участку.

План-график проведения аукционов и документация были размещены на сайте госзакупок 10 февраля. До конца марта планируется начать заключение договоров на проведение работ с подрядчиками.

Напомним, в рамках федеральной целевой программы «Безопасные дороги» в Нижнем Новгороде будут отремонтированы почти 70 дорожных объектов в течение 2017 года. На эти цели из федерального, регионального и городского бюджетов будет направлено около 2,2 млрд. рублей.

Общая площадь дорог составит около 1,6 млн. кв. м. В частности, это центральные дороги районов Нижнего Новгорода, такие как проспекты Октября, Гагарина и Ленина, Комсомольское и Московское шоссе, Окский съезд, транспортную развязку на пересечении проспекта Гагарина с улицей Ларина, а также дороги, соединяющие аэропорт с центром города. Полный список представлен по ссылке.