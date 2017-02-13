Московских водителей предупредили о пробках из-за вечернего снегопада

«Сегодня в вечерний час пик ожидается ухудшение погоды и, как следствие, осложнение дорожного движения. В настоящее время в городе наблюдается мокрый снег», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, согласно сообщениям Гидрометцентра России, во второй половине дня под влиянием атмосферных фронтов пойдет снег, местами метель, порывы западного ветра местами будут достигать 12−17 м/с.

«При таких погодных условиях на дорогах возможно образование гололедицы и снежных заносов, что может привести к росту числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП)», — подчеркнул он.

В частности, ЦОДД прогнозирует затруднения на вылетных магистралях по направлению в область, а также Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК) и МКАД.