Чиновники Калининского района сэкономили на безопасности жителей

Местная прокуратура заинтересовалась соблюдением законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Выяснилось, что район пренебрег соблюдением необходимых мер безопасности. В случае ЧП население не смогли бы вовремя оповестить, так как соответствующего технического оборудования в муниципалитете не было.

Не проводилась подготовка и обучение специальных комиссий, которые должны бы были оперативно приступить к ликвидации ЧС.

По вине чиновников жители района не смогли бы рассчитывать и на гуманитарную помощь. Чиновники забыли подать заявку на отбор кандидатов, которые по законодательству предоставили бы её на условиях госконтракта.

В отношении чиновников вынесли административное решение в соответствии с ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ. Им предстоит оплатить штраф в размере 90 тыс. рублей и устранить выявленные нарушения.