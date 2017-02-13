Смонтирована уже треть консолей стадиона «Самара Арена»

Всего проект предусматривает возведение 96 консолей. Таким образом, на сегодняшний день завершен монтаж трети от их общего числа.

Монтаж консолей кровельных блоков считается одним из самых трудоемких и технологически сложных этапов строительства «Самара Арены». Полностью установить все кровельные консоли планируется к лету.

Напомним, в конце января на стадионе начал работу новый 1250-тонный кран. Его установка позволила дать старт «второму потоку» монтажа кровельных металлоконструкций стадиона.

Стадион спроектирован так, что можно одновременно вести установку и железобетонных конструкций, и металлоконструкций, отмечается в сообщении. Если на многих других стадионах металлоконструкции опираются непосредственно на трибуны и для начала монтажа металлоконструкций нужна их 100-процентная готовность, то в «Самара Арене» опоры находятся за границами трибун, и это позволяет организовать второй поток строительства.