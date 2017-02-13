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18:10 (мск), источник: Volga News

Смонтирована уже треть консолей стадиона «Самара Арена»

В выходные был завершен монтаж 32-ой консоли кровельных блоков стадиона «Самара Арена». Об этом на странице в соцсетях сообщает ФГУП «Спорт-Инжиниринг».

Всего проект предусматривает возведение 96 консолей. Таким образом, на сегодняшний день завершен монтаж трети от их общего числа.

Монтаж консолей кровельных блоков считается одним из самых трудоемких и технологически сложных этапов строительства «Самара Арены». Полностью установить все кровельные консоли планируется к лету.

Напомним, в конце января на стадионе начал работу новый 1250-тонный кран. Его установка позволила дать старт «второму потоку» монтажа кровельных металлоконструкций стадиона.

Стадион спроектирован так, что можно одновременно вести установку и железобетонных конструкций, и металлоконструкций, отмечается в сообщении. Если на многих других стадионах металлоконструкции опираются непосредственно на трибуны и для начала монтажа металлоконструкций нужна их 100-процентная готовность, то в «Самара Арене» опоры находятся за границами трибун, и это позволяет организовать второй поток строительства.

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